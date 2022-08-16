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Стилистка назвала неудачную одежду для женщин с полными животами

Стилистка Чи Ли: женщинам с полными животами следует избегать плиссированных юбок

Кадр: @petitedressing / TikTok

Стилистка Чи Ли с никнеймом PetiteDressing из США назвала неудачную одежду для женщин с полными животами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Обладательницам фигур подобного типа эксперт посоветовала отказаться от облегающих платьев и плиссированных юбок. Так, первые акцентируют внимание на проблемных местах, а вторые — придают ненужные объемы. Кроме того, по словам специалистки, следует избегать джинсов с низкой посадкой и брюк фасона Paperbag («бумажный пакет») — с ремнем и складками на талии.

В свою очередь, напротив, удачно будут смотреться штаны с высокой посадкой и платья А-силуэта. «Подобные модели скрывают живот и визуально стройнят», — высказалась Ли о последних.

В июле Чи Ли также назвала худшую и лучшую одежду для женщин с выпирающими животами. По словам специалистки, вопреки распространенному мнению, к данному типу относятся мешковатые предметы гардероба. Подобные наряды не скрывают несовершенства, а напротив, визуально добавляют объем, отметила она. В то же время испортить внешний вид способны облегающие вещи и изделия из тонких тканей, которые подчеркивают недостатки фигуры.

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Алина Гостева
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