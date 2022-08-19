Афганистан предложил России вернуться к опыту СССР

Афганистан предложил России инвестировать в местную промышленность

Власти Афганистана не видят проблем для работы российских компаний в стране и предлагают им инвестировать в местную промышленность, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга страны Нуриддин Азизи.

Он сослался на опыт СССР, реализовавшего больше 140 крупных инфраструктурных проектов в Афганистане, и заявил, что считает возможным возврат к такой практике. По словам Азизи, у российской стороны есть данные о проведенной в прошлом разведке полезных ископаемых.

«Другими словами, для российского бизнеса не составит проблем инвестировать в Афганистан, так как опыт уже есть, условия тоже. Мы не видим препятствий для работы российских компаний в Афганистане. И хотим, чтобы так продолжалось и дальше», — сказал Азизи.

Кроме того, афганский чиновник сообщил, что Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России хочет предложить Москве полезные ископаемые, а также поставки изюма и лекарственных трав. Страна планирует договориться о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизельного топлива.