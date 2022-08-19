Россия отреагировала на высказывание Литвы о российских курортах

Посольство России в Литве обвинило еврокомиссара Синкявичюса в высокомерии

Посольство России в Литве отреагировало на заявление еврокомиссара по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюса Синкявичюса о российских курортах. Об этом сообщает Rubaltic со ссылкой на Telegram-канал посольства.

Ранее Синкявичюс поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, добавив, что «возможно, после отпуска в Твери, Таганроге или Геленджике россияне поймут, что Европа для них — привилегия».

«Высокомерие европейскому чиновнику, да еще такому молодому, уж точно не к лицу», — говорится в тексте сообщения.

В посольстве отметили, что «сразу видно, что Синкявичюс никогда не был в упомянутых им городах». Кроме того, дипмиссия выразила сомнение в том, хорошо ли еврокомиссар знает родную страну, заявив, что по уровню развития инфраструктуры Литва словно «застыла в 90-х годах прошлого столетия».

19 августа министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Европейского союза должны аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. По его мнению, подобные меры должны действовать по меньшей мере в течение того времени, пока продолжается российская спецоперация на Украине.