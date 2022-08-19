Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Литве призвали ЕС сказать «нет» российским и белорусским туристам

Глава МИД Литвы призвал ЕС аннулировать выданные россиянам туристические шенгенские визы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) должны аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет ТАСС.

Он призвал ЕС «сказать ясное "нет" туристам из России и Белоруссии» и предложил «найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным».

По его мнению, подобные меры должны действовать по меньшей мере в течение того времени, пока продолжается российская специальная военная спецоперация на Украине. При этом глава МИД посчитал нужным «продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы в Европе».

Ранее власти Латвии договорились не продлевать ВНЖ для россиян ​​и ограничить для них въезд в республику по шенгенским визам. Премьер страны Кришьянис Кариньш отметил, что соответствующий законопроект должно предоставить латвийское МВД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Врач с Первого канала раскрыл основные признаки слабого иммунитета
На концерте Mötley Crüe пострадал упавший с верхнего этажа стадиона мужчина
Киев призвали «остыть» в вопросе контрнаступления на Херсон
Уровень пожарной опасности в Московском регионе повысили до «чрезвычайного»
В Норвегии заявили об опасениях относительно отстранения сборных от Олимпиады
В России предложили построить Берия Центр
Россиянин погиб при спуске с вулкана на Камчатке
МВД начало розыск осужденного за крупнейшую взятку в истории России депутата
Семенович показала фото в купальнике в ответ на вопрос про размер груди
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.