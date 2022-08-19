В Литве призвали ЕС сказать «нет» российским и белорусским туристам

Глава МИД Литвы призвал ЕС аннулировать выданные россиянам туристические шенгенские визы

Страны Европейского союза (ЕС) должны аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет ТАСС.

Он призвал ЕС «сказать ясное "нет" туристам из России и Белоруссии» и предложил «найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным».

По его мнению, подобные меры должны действовать по меньшей мере в течение того времени, пока продолжается российская специальная военная спецоперация на Украине. При этом глава МИД посчитал нужным «продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы в Европе».

Ранее власти Латвии договорились не продлевать ВНЖ для россиян ​​и ограничить для них въезд в республику по шенгенским визам. Премьер страны Кришьянис Кариньш отметил, что соответствующий законопроект должно предоставить латвийское МВД.