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В российским регионе захотели ужесточить продажу алкоголя в один праздник

В Башкирии предложили ужесточить запрет на продажу алкоголя в День молодежи

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Госсобрание Башкирии захотело ужесточить запрет на продажу алкоголя в День молодежи. Сейчас документ проходит оценку на портале публичного обсуждения проектов нормативных актов республики, пишет РБК.

Авторы инициативы предлагают распространить ограничения не только на фактическую дату российского праздника, но и на дни его празднования. Причина в том, что часто День молодежи, который в России датируется 27-м июня, выпадает на будний день. Поэтому все праздничные мероприятия в честь этого переносятся на выходные, а там уже запрета на продажу спиртного нет.

Предполагается, что соответствующие поправки в случае одобрения внесут в региональный закон о регулировании деятельности в области производства и оборота алкогольной продукции. По действующему в настоящий момент законодательству каждый год продажа алкоголя запрещена в Башкирии 27 июня в День молодежи, ограничения касаются розничных точек продаж и не распространяются на заведения общепита.

В июле в селе Якутово Куюргазинского района Республики Башкортостан ввели «сухой закон». Запрет был принят депутатами на итоговом заседании весенней сессии. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, «это скорее эксперимент, на который мы пошли, чтобы понять эффективность и целесообразность такой меры».

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Евгения Куликова
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