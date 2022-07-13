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В одном из сел Башкирии установили «сухой закон»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ввел «сухой закон» в селе Якутово

Фото: Олег Яровиков / ИА «Башинформ»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ввел «сухой закон» в селе Якутово Куюргазинского района. Документ о полном запрете на продажу алкоголя на территории населенного пункта вступит в силу 19 июля, пишет «Башинформ».

Запрет был принят депутатами на итоговом заседании весенней сессии. «Установление безалкогольной зоны на конкретной территории — это скорее эксперимент, на который мы пошли, чтобы понять эффективность и целесообразность такой меры», — объяснил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Отмечается, что в Башкирии инициатива о запрете алкоголя обрела статус закона впервые. Депутаты надеются, что это поможет сократить объем потребления спиртных напитков, снизить смертность и улучшить демографическую ситуацию.

Толкачев подчеркнул, что запрет на продажу алкоголя должен стать частью комплексных мер по приобщению местных жителей к здоровому образу жизни: «Важно организовать здоровую альтернативу по интересам. В первую очередь, необходим доступный спорт, культурные и просветительские мероприятия, сельские праздники».

Ранее сообщалось, что в Салаватском районе Башкирии состоится IХ всероссийская туриада «Юрюзань» для людей с инвалидностью.

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Евгений Шульгин
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