Задержание сотрудниками ФСБ россиянина за шпионаж в пользу СБУ попало на видео

ФСБ России показало видео задержания агента Арчи по подозрению в работе на СБУ

ФСБ показала видео задержания агента Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным Арчи, который за деньги передавал сведения за рубеж. Запись публикует News.ru.

На кадрах видно, как фигурант лежит на полу, а правоохранитель достает наручники и обыскивает его вещи. Затем шпиона отводят в зал суда. По данным спецслужбы, россиянин сам вышел на связь с представителями СБУ и предложил им за вознаграждение собирать данные, угрожающие безопасности России.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 275 («Госизмена») Уголовного кодекса (УК) РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.