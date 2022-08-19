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Задержание сотрудниками ФСБ россиянина за шпионаж в пользу СБУ попало на видео

ФСБ России показало видео задержания агента Арчи по подозрению в работе на СБУ

ФСБ показала видео задержания агента Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным Арчи, который за деньги передавал сведения за рубеж. Запись публикует News.ru.

На кадрах видно, как фигурант лежит на полу, а правоохранитель достает наручники и обыскивает его вещи. Затем шпиона отводят в зал суда. По данным спецслужбы, россиянин сам вышел на связь с представителями СБУ и предложил им за вознаграждение собирать данные, угрожающие безопасности России.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 275 («Госизмена») Уголовного кодекса (УК) РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

Екатерина Власова
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