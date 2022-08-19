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Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии армянского Масиса

Вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию Масиса в Армении, полиция ведет переговоры

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

В здание мэрии армянского Масиса ворвался вооруженный гранатой мужчина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, здание администрации города оцеплено сотрудниками полиции. «В настоящее время ведутся переговоры с ним», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам вице-мэра Масиса Норайра Акопяна, в здании заложников нет. Он также уточнил, что ворвавшийся мужчина является бывшим членом Совета старейшин города.

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