Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии армянского Масиса

Вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию Масиса в Армении, полиция ведет переговоры

В здание мэрии армянского Масиса ворвался вооруженный гранатой мужчина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, здание администрации города оцеплено сотрудниками полиции. «В настоящее время ведутся переговоры с ним», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам вице-мэра Масиса Норайра Акопяна, в здании заложников нет. Он также уточнил, что ворвавшийся мужчина является бывшим членом Совета старейшин города.