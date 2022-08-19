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В Совбезе России заявили о разработке на Украине биооружия при помощи США

Патрушев заявил о разработке на Украине биооружия вблизи границы с РФ при участии США

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

На Украине в непосредственной близости от границы с Россией велась разработка компонентов биологического оружия при участии США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

В июле в Минобороны России заявили, что Украина является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США. Отмечалось, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины.

Ранее Патрушев также сообщил, что у Москвы есть основания полагать, что США разрабатывают биооружие в лабораториях, находящихся у границ России. По его словам, такие лаборатории называют исследовательскими центрами по борьбе с опасными заболеваниями.

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Алина Гончарова
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