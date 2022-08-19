Президент Бразилии вступил в стычку с оскорбившим его блогером

Глава Бразилии Болсонару попытался забрать телефон у блогера Леао, назвавшего его трусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару попытался забрать телефон у блогера Уилкера Леао, который во время общения главы страны со сторонниками задавал ему провокационные вопросы, снимая происходящее на камеру. Видео, на котором политик вступил в стычку с мужчиной, опубликовало бразильское издание G1.

Болсонару остановился на дороге, чтобы сфотографироваться со сторонниками и пообщаться с ними. Леао, также присутствовавший на месте, начал задавать политику провокационные вопросы. В какой-то момент мужчину толкнули, и он упал на землю, однако вскоре поднялся и продолжил снимать происходящее на камеру, а также принялся оскорблять политика. В частности, он назвал Болсонару трусом.

Президент сел в машину, однако вскоре вышел из нее и направился к блогеру. Он попытался забрать у Леао телефон, а также схватил его за футболку и за руки. После этого охрана отвела мужчину от политика.

При этом указано, что после инцидента Болсонару в течение нескольких минут разговаривал с блогером о политических вопросах.

Ролик инцидента стал популярным в соцсети Twitter. В частности, в одном из аккаунтов он собрал больше 2,7 миллиона просмотров.

В августе 2020 года Болсонару также стал героем вирусного видео. Во время церемонии открытия электростанции политик взял на руки взрослого мужчину с карликовостью. Предполагалось, что президент перепутал его с ребенком.