Жительница Британии Ольга: из-за роста цен мы с мужем задумались об отъезде из страны

Инфляция в Великобритании заметна невооруженным глазом, заявила жительница Лондона Елена. По ее словам, рост цен коснулся и продуктов, и счетов за электроэнергию. В разговоре с «Лентой.ру» она и другие жители страны раскрыли подробности об изменившихся на фоне кризиса тратах.

Очевидная инфляция

Официальный показатель инфляции в Великобритании по итогам июля побил рекорд прошлого века и составил 10,1 процента в годовом выражении. По сравнению с июнем потребительские цены выросли на 0,7 процента. Нынешний результат стал самым высоким с 1982 года.

Цены на электричество поднялись процентов на 20. Я думаю, это заметило большинство жителей страны Елена жительница Лондона

«Когда было понятно, что цены на газ и электричество поднимутся, все друг-другу звонили и напоминали оправить показатели счетчиков», — рассказала Елена.

Она добавила, что на продукты цены также выросли. «Особенно стало заметно, что во всех кофейнях подорожал кофе. В одной из самой известных сетей кофеен “Pret a Manger” цена за чашку кофе выросла на 10%, хотя стоимость не менялась, наверное, года четыре. Еще во всех новостных источниках писали, что цена чизбургера впервые за 14 лет поднялась на 20%. Это объяснили ростом цен на сырье», — рассказала жительница Лондона.

Государственная поддержка

Еще одна жительница Британии, а именно Северного Йоркшира, автор блога «Жизнь в Англии/Путешествия ЮВА» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Надежда Шепард в разговоре с «Лентой.ру» рассказала о помощи, которую выделило государство на поддержку граждан в условиях кризиса.

В Англии после поднятия коммуналки государство предоставило помощь. Это была разовая акция Надежда Шепард жительница Северного Йоркшира

«В некоторых компаниях сотрудникам тоже помогают с оплатой счетов. Например, поднимают зарплату на несколько процентов или дают разовый бонус», — поделилась Шепард.

При этом жительница Северного Йоркшира отметила, что цены на коммунальные услуги поднялись, еще когда закончился отопительный сезон. «Поэтому не могу сказать, что мы сильно почувствовали изменения. Сейчас отопление вообще не включаем. Но семьям с детьми сложнее. У них коммуналка выросла существенно», — добавила она.

На продукты цены тоже выросли. И на бензин прайс увеличился заметно Надежда Шепард жительница Северного Йоркшира

Запрет на воду

Также Шепард рассказала, что в Йоркшире скоро нельзя будет пользоваться проточной водой для определенных целей. «Нельзя будет поливать сад или огород проточной водой», — сказала она.

Ольга Шевченко, жительница Маркет Дрэйтона, автор блога «Жизнь в Англии» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) тоже рассказала «Ленте.ру» о последствиях роста цен в Британии.

«Мы слышали про ограничения по воде и напугались. Много где запретили использовать шланг или лейку. В нашем городе такого запрета пока нет», — сказала она.

Ольга Шевченко объяснила, что в Маркет Дрэйтоне многие активно пользуются водой из шланга, поэтому запрет может сильно отразиться на привычной жизни. «Сосед набирал надувной бассейн для детей через шланг, чтобы спастись от жары. Также можно мыть машину у дома, тут всюду есть стоки для воды, что очень удобно», — добавила она.

Но при этом у многих полностью высохший газон, что совершенно не характерно для страны Ольга Шевченко жительница Маркет Дрэйтона

Удар по бюджету

Автор блога «Жизнь в Англии» сообщила, что увеличение счетов за коммунальные услуги сильно ударили по семейному бюджету.

У нас один кормилец — муж. Я пока учу язык и встаю на ноги. Несмотря на хорошую должность и зарплату, нам не удается ничего скопить, все уходит на жизнь, а путешествия или что-то сверх финансовых планов идет по кредитной карте Ольга Шевченко жительница Маркет Дрэйтона

«Это ударило по нашему бюджету настолько, что мы передумали оставлять котенка от нашей кошки: она недавно родила, пришлось всех продать. На продукты цены тоже поднялись, но это не настолько существенно, как цены на бензин и за коммунальные услуги», — заявила она.

Ольга Шевченко рассказала, что для снижения счета за коммунальные услуги ее семья по возможности старается не пользоваться горячей водой. «Летом не сложно помыть руки или посуду холодной водой», — добавила она.

Еще одной хитростью в непростое время жительница Маркет Дрэйтон назвала оплату сверх за коммуналку. «Муж оплачивает сверх сумму за коммуналку, как такой аванс на зиму, чтобы потом было легче», — поведала она.

Автор блога «Жизнь в Англии» рассказала, что увеличение цен заставило ее задуматься о переезде. «Мы думали о переезде, на всякий случай узнавали про паспорт и перевоз животного. Но это на крайний случай», — заключила она.

Несмотря на высокие зарплаты в перерасчете на рубли, на деле жизнь тут очень дорогая и не остается свободных денег. Потому все без исключения всячески стараются экономить Ольга Шевченко жительница Маркет Дрэйтона

В начале августа Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 1,75 процента, что стало первым подобным действием с 1995 года.