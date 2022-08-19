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В Болгарии допустили возможность иска к «Газпрому»

«Дневник»: «Булгаргаз» может подать иск к «Газпрому» из-за прекращения поставок газа

Фото: Petar Petrov / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В Болгарии допустили возможность иска к российской компании «Газпром» из-за прекращения поставок газа. Об этом рассказала обозреватель издания «Дневник» Татяна Димитрова.

Председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски заявил, что к концу года будет собрано достаточно документов, чтобы Болгария смогла обратиться в арбитражный суд. Бывший вице-премьер Асен Василев также отмечал, что шансы болгарской стороны выиграть дело против «Газпрома» высоки. Однако юрист Благовест Пунев подчеркнул, что успех дела будет зависеть от того, удастся ли доказать неисполнение договора российской стороной.

Бывший министр экономики и энергетики Трайчо Трайков отмечал, что стороны могут договориться без суда. Однако это означает заключение дополнительных непубличных соглашений, что влечет за собой риски.

Поставки российского газа в Болгарию остановились 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты. В Софии отметили, что просьба Москвы нарушает условия соглашения.

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Марина Совина
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