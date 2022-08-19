NDTV: двухметровую кобру стошнило живой цепочной гадюкой

В индийском городе Банки, штат Одиша (Орисса), огромную кобру стошнило живой гадюкой. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание NDTV.

На записи видна двухметровая кобра, которую тошнит цепочной гадюкой, также известной как гадюка Рассела. При этом жертва кобры еще жива.

Местные жители вызвали змеелова. Он поймал рептилий и выпустил их в естественную среду обитания. Запись с коброй, которая извергла цепочную гадюку, стала вирусной в соцсетях

Эксперты предположили, что пресмыкающееся вряд ли выживет после укуса кобры, которая впрыскивает жертвам нейротоксин. Цепочная гадюка — самая распространенная в Южной Азии ядовитая змея.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Бынгкан кобру стошнило живой жабой после встречи с полицейскими. Жаба вскоре погибла, а кобру отвезли в лес и отпустили.