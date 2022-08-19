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Биткоин резко подешевел

Биткоин подешевел на девять процентов до 21,4 тысячи долларов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Биткоин резко подешевел в ходе торгов 19 августа и на момент публикации стоит 21,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные сервиса CoinDesk.

Снижение котировок за прошедшие сутки составило девять процентов, что стало худшим результатом для крупнейшей криптовалюты мира за последние два месяца.

Падение стоимости произошло на фоне недавнего отчета Федеральной резервной системы о состоянии экономики США, в котором содержался негативный прогноз о будущем национальной экономики и росте цен, а также анонс дальнейшего повышения базовой ставки.

Параллельно снижается цена второй по объему капитализации криптовалюты мира — Ethereum. Ее котировки за сутки упали на 9,09 процента, достигнув уровня 1707,28 доллара.

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Платон Щукин
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