В Нальчике начали ремонт дворов многоэтажек в честь столетнего юбилея Кабардино-Балкарии

В Нальчике начали ремонт более полусотни придомовых территорий многоэтажных домов. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, дворы принялись обновлять в честь столетнего юбилея государственности Кабардино-Балкарской Республики. В частности, восстановлению подлежат дворы на трех проспектах столицы: Ленина, Шогенцукова и Кулиева. Отмечается, что на ремонт территорий город направил 50 миллионов рублей.

Известно, что на тротуарах и проезжей части рабочие меняют дорожное покрытие и фонари, а также наносят разметку. В то же время во дворах укладывают асфальт, устанавливают бордюры и формируют парковочные места. Благоустройство планируют завершить до начала осени.

Ранее появилась информация о том, что в Нальчике состоялись межрегиональные соревнования по чирлидингу. Всего на чемпионате присутствовали более 600 спортсменов из восьми регионов России. Победу в конкурсе одержали чирлидеры из Краснодарского края.