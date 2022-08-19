В Киеве назвали число вывезенных на Украину жителей Донбасса

В Киеве заявили о 7 тысячах вывезенных жителей Донбасса в рамках обязательной эвакуации

Более 7 тысяч жителей Донбасса вывезли на Украину с занятых украинской армией территорий Донецкой народной республики (ДНР). Мероприятие проводили в рамках «обязательной эвакуации», объявленной Киевом в конце июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«С начала месяца из Донецкой области в ходе обязательной эвакуации гражданского населения уже эвакуированы в безопасные районы определенных областей более семи тысяч человек. Из них почти полторы тысячи детей, 45 многодетных семей и несколько сотен маломобильных граждан», — рассказали в украинском министерстве.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об обязательной эвакуации для жителей подконтрольной Киеву части ДНР в конце июля. «Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», — сообщила тогда она.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили об установлении контроля над 270 населенными пунктами в республике. Отдельно военные отметили взятие поселков Зайцево и Дача.