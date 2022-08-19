В Британии предложили пожить в бывшей церкви

В Британии на продажу выставили бывший католической церковью дом за 4,42 миллиона долларов

В Британии желающим предложили пожить в особняке, который реконструировали из здания бывшей католической церкви. Об этом сообщает New York Post.

Необычный дом выставили на продажу за 4,42 миллиона долларов (около 263 миллионов рублей). Трехэтажная постройка расположена на юго-западе Англии в курортном городе Торки, на берегу реки.

Здание церкви в викторианском стиле было возведено в 1890-х годах. С 2001 по 2017 год оно выполняло функцию развлекательного центра для детей. В 2019 году здание сильно пострадало в результате пожара.

Нынешние хозяева по фамилии Уотсон приобрели его в начале 2021 года на аукционе за 113 000 долларов. Супруги решили реконструировать объект под дом для своей большой семьи, где они могли бы проводить время с пятью детьми и пятью внуками. Они признались, что им пришлось освободить помещение от крыс, которыми кишели мягкие игрушки, а также убрать 23 тонны птичьего помета с башни под шпилем.

Интерьер большей части помещений выполнен в светлых тонах. Среди особенностей помещения риелторы выделяют наличие ажурных окон, арок в готическом стиле, а также старинных витражей, которые удалось сохранить и отреставрировать.

В бывшей церкви есть пять спален и столько же ванных комнат. Весь основной этаж занимает просторная гостиная с освещением, состоящим из большого числа разноцветных ламп ярких оттенков. Кроме того, в особняке есть кабинет, несколько зон для отдыха, в том числе бильярдная комната, а также потайная лестница, ведущая на вершину башни. С верхнего этажа открывается вид на гавань.

На участке возле дома-церкви есть много места для проведения мероприятий. Кроме того, здесь находится сад.

В 2020 году в США на продажу выставили церковь с домом в подарок. В объявлении сказано, что покупатели церкви получат пасторский дом бесплатно.