Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Перечислены главные тренды осени 2022 года

Модные редакторы Glamour включили в список модных вещей микроюбки и розовую одежду

Фото: Shutterstock

Модные редакторы Glamour перечислили главные тренды предстоящей осени. Соответствующая подборка опубликована на сайте британской версии издания.

Согласно материалу, актуальность обретут вещи эстетики Y2K, а именно оголяющие тело наряды и предметы гардероба с ярким декором — блестками, пайетками и нашивками. Модной также станет одежда ярко-розового цвета, которую относят к так называемому «стилю куклы Barbie».

Материалы по теме:
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года. Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться иконой стиля?
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года.Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться иконой стиля?
31 июля 2022
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022

Журналисты также призвали читателей обратить внимание на вещи с капюшоном. Отмечается, что худи и платья с указанной деталью были представлены на показах Halpern, Proenza Schouler, Victor Glemaud и Erdem на прошедших Неделях моды. Кроме того, в список включили расклешенные легинсы, микроюбки и платья с вырезами в неожиданных местах.

Что касается аксессуаров, следует присмотреться к оперным перчаткам, светлым колготкам, а также украшениям и одежде с бахромой. «Старайтесь сочетать совершенно не подходящие друг другу цвета — это главный тренд!» — заключили авторы списка.

Ранее модный редактор Бобби Шусслер и гендиректор ретейлера Italist Диего Абба назвали трендовую одежду и обувь осень 2022 года. Так, самыми продаваемыми на платформе вещами оказались свитера с логотипами брендов и бомберы. Внимание покупателей также привлекли объемные сумки и модели через плечо и экстравагантная обувь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В США признали правоту Путина о затягивании Вашингтоном конфликта на Украине
Россиянка зарезала любовника за пошлые шутки
«Газпром» ответил на онлайн-флешмоб для турбины Siemens
Россия поднялась на третье место по объему расчетов в юанях
В Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Деньги умерших россиян собрались защитить
Раскрыты подробности работы российских военных храмов в УАЗиках
Мать погибшего в СВО солдата не смогла получить «гробовые» из-за мужа
Британцев призвали сводить концы с концами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.