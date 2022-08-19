Перечислены главные тренды осени 2022 года

Модные редакторы Glamour включили в список модных вещей микроюбки и розовую одежду

Модные редакторы Glamour перечислили главные тренды предстоящей осени. Соответствующая подборка опубликована на сайте британской версии издания.

Согласно материалу, актуальность обретут вещи эстетики Y2K, а именно оголяющие тело наряды и предметы гардероба с ярким декором — блестками, пайетками и нашивками. Модной также станет одежда ярко-розового цвета, которую относят к так называемому «стилю куклы Barbie».

Журналисты также призвали читателей обратить внимание на вещи с капюшоном. Отмечается, что худи и платья с указанной деталью были представлены на показах Halpern, Proenza Schouler, Victor Glemaud и Erdem на прошедших Неделях моды. Кроме того, в список включили расклешенные легинсы, микроюбки и платья с вырезами в неожиданных местах.

Что касается аксессуаров, следует присмотреться к оперным перчаткам, светлым колготкам, а также украшениям и одежде с бахромой. «Старайтесь сочетать совершенно не подходящие друг другу цвета — это главный тренд!» — заключили авторы списка.

Ранее модный редактор Бобби Шусслер и гендиректор ретейлера Italist Диего Абба назвали трендовую одежду и обувь осень 2022 года. Так, самыми продаваемыми на платформе вещами оказались свитера с логотипами брендов и бомберы. Внимание покупателей также привлекли объемные сумки и модели через плечо и экстравагантная обувь.