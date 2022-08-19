Турист оставил гневный отзыв об историческом месте и был высмеян в сети

В сети высмеяли туриста, предложившего редизайн исторической деревни в Корнуолле

Турист из Бирмингема, Англия, посетивший популярное историческое место в графстве Корнуолл, оставил гневный отзыв на сайте TripAdvisor и был высмеян в сети. Подробности публикует местное издание Cornwall Live.

Пользователь под ником The Brummie раскритиковал рыбацкую деревню Мевагисси, заявив, что в ней «смехотворно» расположены автостоянки, а также недостаточно мест общественного питания. По его мнению, населенный пункт необходимо полностью перестроить, поскольку он не соответствует современным нуждам горожан и отдыхающих.

«Почти нет мест, где можно поесть с собакой, или просто пообедать на улице. Здесь все нуждается в редизайне. Есть много места, куда можно было бы расширишь парковку», — предложил он.

Член городского совета Корнуолла Джеймс Мустое счел обзор путешественника забавным, оставив свой комментарий под отзывом. «Мы тоже разочарованы тем, что рыбацкий порт XVI века спроектирован без учета будущего развития транспорта и туризма», — пошутил он.

Большинство читателей издания также отнеслись к словам бирмингемца с иронией. «Обязательно нужно учесть замечания и перестроить все исторические достопримечательности», «Будем надеяться, что он не почувствует необходимости когда-либо вернуться и переделать тут что-то самостоятельно», — писали они.

Однако нашлись и те, кого отзыв туриста разозлил. «Сидел бы лучше дома, умник», «Ему стоит поехать в Афины или Рим и поныть там о старых зданиях и инфраструктуре», «Настоящий болван!» — возмущались юзеры.

Ранее американская путешественница попала в неловкую ситуацию и опозорилась в сети, когда по незнанию захотела искупаться в римских термах древнего британского города Бат. Девушка призналась, что перепутала памятник античной эпохи с современным бальнеологическим курортом — она даже взяла с собой купальник и банные принадлежности.