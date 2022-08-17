Туристка спутала древний город с банным курортом и опозорилась в сети

В TikTok застыдили туристку, которая по незнанию захотела искупаться в римских термах Бата

Американская туристка попала в неловкую ситуацию, когда по незнанию захотела искупаться в римских термах древнего британского города Бат. На историю, которая стала вирусной в TikTok, обратили внимание в The Sun.

На видео девушка призналась, что перепутала памятник античной эпохи с современным бальнеологическим курортом — путешественница даже взяла с собой купальник и банные принадлежности. По словам американки, она поняла свою ошибку, когда увидела зеленый цвет воды терм.

Пользователи сети разделились во мнениях о том, легко ли было совершить такую позорную ошибку. Одни заявили о том, что многие античные термы в различных странах до сих пор функционируют, другие напомнили, что в Бате можно было купаться до 1978 года, когда вода в банях еще не была признана опасной для здоровья. Однако большинство из них застыдили девушку за невежество. «Это все равно что пойти в Колизей, ожидая увидеть гладиаторов», — написал один юзер.

Ранее в апреле британская пара случайно перепутала рейс и оказалась в нескольких тысячах километров от дома — вместо Лондона они прилетели в Мадрид. При этом путешественники не поняли, как именно произошла ошибка — по их словам, перед посадкой у них трижды проверяли билеты.