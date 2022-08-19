МАГАТЭ ведет переговоры по скорой отправке миссии на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Грасси заявил о переговорах по скорой отправке миссии на Запорожскую АЭС

Ведутся активные переговоры об отправке миссии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, говорится на сайте организации.

По словам чиновника, МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами. Также он подчеркнул, что приветствует позиции России и Украины касательно доступа инспекторов агентства на станцию.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предположил, что инспекция МАГАТЭ может посетить ЗАЭС в начале сентября. «Прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может идти о первых числах сентября, если опять не возникнут посторонние факторы, имеющие отношение к целям и задачам визита МАГАТЭ», — сообщил дипломат. «Посторонние факторы» могут появиться из-за желания Киева помешать миссии МАГАТЭ. «Разумеется, Киев не хочет этого визита — придется ж как-то оправдываться потом, говорить, что "все вокруг агенты Кремля"», — заявил постпред России.