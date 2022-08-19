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Продюсер популярного шоу на Первом канале высказался о его возвращении в эфир

Авербух словами «скоро вам сообщат» высказался о возвращении в эфир «Ледникового периода»
Илья Авербух

Илья Авербух. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Продюсер популярного шоу о фигурном катании «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о возвращении программы в эфир Первого канала. В разговоре с KP.RU он сообщил, что зрители скоро узнают судьбу передачи.

Авербух, комментируя вопросы о том, вернется ли «Ледниковый период» в новом сезоне и действительно ли в нем будут участвовать победители прошлых сезонов, напомнил, что программа выходит на Первом канале. «Когда Первый канал решит что-то сказать, это будет официально заявлено. (...) Моя компания является производителем "Ледникового периода", но решающее слово всегда за телеканалом», — заявил он.

Продюсер передачи также посоветовал зрителям «потерпеть». Авербух добавил, что поклонникам программы «скоро все сообщат».

Ранее издание «Телепрограмма» со ссылкой на анонимный источник со стороны фигуристов сообщило, что новый сезон «Ледникового периода», вопреки слухам в интернете, выйдет в эфир. Собеседник журналистов также заявил, что в новых выпусках будут участвовать победители прошлых сезонов программы.

В мае Авербух рассказал, что решение о том, будет ли выходить новый сезон «Ледникового периода», пока не принято. Вместе с тем он выразил надежду на то, что проект получит продолжение.

Программа «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В шоу участвуют звезды кино, эстрады, театра, интернета и других сфер. Они выступают в паре с профессиональными фигуристами и соревнуются с другими знаменитостями.

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Маргарита Щигарева
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