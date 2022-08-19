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Известный российский актер назвал Москву отнимающим душу городом

Актер Анар Халилов рассказал, что жизнь в Москве делает человека более бездушным
Анар Халилов

Анар Халилов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Известный российский актер Анар Халилов, сыгравший главную роль в фильме «Этерна: Часть первая», назвал Москву городом, жизнь в котором отнимает у человека душу. Своими мыслями он поделился в интервью для YouTube-канала «Вокруг ТВ».

По мнению артиста, жители Москвы много времени уделяют работе, поэтому жизнь в столице делает их более бездушными.

Халилов отметил, что до 15 лет рос в станице. «Я обычный парень, который жил в деревне, у которого были гуси, куры, натуральное хозяйство, не было денег», — рассказал актер и признался, что старается сохранять в себе ту простоту, которая сформировалась у него при жизни в деревне.

В августе певец Антон Беляев рассказал, что испытывал финансовые трудности после переезда в Москву. Музыкант переехал с Дальнего Востока в столицу с девушкой и старался обеспечивать не только себя, но и ее.

Полина Кислицына
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