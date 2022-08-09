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Лидер Therr Maitz рассказал о трудностях после переезда в Москву

Музыкант Антон Беляев рассказал о трудностях после переезда в Москву

Фото: Виктор Кручинин / ТАСС

Лидер группы Therr Maitz Антон Беляев рассказал, что после переезда в Москву некоторое время чувствовал себя не в своей тарелке. Воспоминаниями о трудностях, с которыми он столкнулся в начале жизни в столице, музыкант поделился в интервью для YouTube-канала «Чумаков».

Беляев переехал в Москву с Дальнего Востока и испытывал нехватку денег. «Москва меня прибила очень сильно. Я перебрался сюда с девушкой, и мне нужно было как-то обеспечивать ситуацию», — признался он. По словам музыканта, прилетев в столицу, они сразу поехали на осмотр отобранных для аренды квартир с риелторами. В итоге пара остановилась на самом дешевом и удаленном от центра варианте около метро «Первомайская». «Подъезд на МКАД просто выходил», — уточнил Беляев.

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Музыкант добавил, что первое время после переезда он не ориентировался в городе. «Я вообще ничего не понимал. Я выходил в одном месте и потом еще раз через неделю выходил в другом месте, а потом еще раз через неделю в другом месте — а потом через два года я понимал, что это все одно место. Что я просто вокруг одного дома выходил — какой-нибудь гостиницы "Украина", например», — вспоминал Беляев.

В июле олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что первое время после переезда в Москву также жила далеко от центра, в районе станции метро «Речной вокзал». По словам спортсменки, из-за отсутствия средств на съемное жилье ей вместе с бабушкой пришлось остановиться у родственницы.

Полина Кислицына
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