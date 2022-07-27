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Загитова рассказала об отсутствии денег на съемное жилье после переезда в Москву

Олимпийская чемпионка Загитова рассказала, что жила у родственницы после переезда в Москву

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что первое время после переезда в Москву из родного Ижевска она жила с бабушкой у родственницы — у семьи не было денег на съемное жилье. Своими воспоминаниями она поделилась в интервью с изданием «7Дней».

Из-за отсутствия средств спортсменка ездила на тренировки с одного конца столицы до другого на метро. «Каждое утро с "Речного вокзала" мы ездили на метро до "Беляево" в ледовый дворец "Хрустальный". Я вставала в семь. Тренировки начинались с десяти, и только в одиннадцать вечера я возвращалась домой», — вспоминала фигуристка. Загитова добавила, что благодарна бабушке за то, что та одна находилась с ней рядом в Москве на протяжении шести лет. После этого звезда исполнила свою мечту и перевезла всю семью в столицу.

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Полина Кислицына
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