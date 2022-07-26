Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Евгения Медведева рассказала о квартире в Канаде

Фигуристка Медведева рассказала о квартире, которую она арендовала после переезда в Канаду
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об особенностях квартиры, которую она арендовала после переезда из России в Канаду. Своими воспоминаниями о жизни за рубежом спортсменка поделилась в интервью YouTube-каналу Forbes.

Звезда сообщила, что по приезде в Канаду она арендовала угловую квартиру, благодаря чему с балкона можно было наблюдать восход солнца, а из большого окна на противоположной стороне — закат. «Очень красиво. Я специально просыпалась, чтобы на это смотреть», — призналась Медведева. Спортсменка добавила, что та квартира была приятной и ей повезло с ней.

Материалы по теме:
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
Как на базаре.Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
7 мая 2022
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021

Фигуристка отметила, что ей с юных лет хотелось жить в достойных условиях. Медведева рассказала, что в детстве у ее семьи были проблемы с финансами и с 14-15 лет у нее была цель поднять свой уровень жизни. «Я просто видела друзей своих, которые обвешиваются брендами. У меня не было этой возможности. А мне так хотелось! Но я при этом понимала, что мне сначала нужно обустроить новое жилье. Мне нужно, чтобы мама перестала работать, чтобы дома ремонт был приятнее», — поделилась спортсменка.

В 2021 году Медведева сообщила, что первые заработанные призовые деньги она потратила на обустройство жилья — ремонт и покупку техники для своей семьи. Спортсменка добавила, что, получив их, она осознала, ради чего тренировалась и работала.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Эрдоган рассказал о предложении Путина производить Bayraktar в России
Парикмахер рассказала мужчинам о необходимости ежедневного расчесывания волос
Ведущий Первого канала рассказал о нюансах работы с коллегой по шоу
Умер актер сериалов «Рыцарь дорог» и «Чарльз в ответе»
Евгения Медведева рассказала о квартире в Канаде
Стюардесса на роскошной яхте рассказала о чаевых в размере 600 тысяч рублей
В ЛНР заявили о скором выдвижении союзных войск в сторону Артемовска
Дерматолог перечислила главные признаки старения кожи
Тело восьмилетнего мальчика нашли в выгребной яме в российском селе
Бывшая сотрудница Sephora рассказала скрываемую от покупателей правду о магазине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.