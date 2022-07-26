Евгения Медведева рассказала о квартире в Канаде

Фигуристка Медведева рассказала о квартире, которую она арендовала после переезда в Канаду

Фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об особенностях квартиры, которую она арендовала после переезда из России в Канаду. Своими воспоминаниями о жизни за рубежом спортсменка поделилась в интервью YouTube-каналу Forbes.

Звезда сообщила, что по приезде в Канаду она арендовала угловую квартиру, благодаря чему с балкона можно было наблюдать восход солнца, а из большого окна на противоположной стороне — закат. «Очень красиво. Я специально просыпалась, чтобы на это смотреть», — призналась Медведева. Спортсменка добавила, что та квартира была приятной и ей повезло с ней.

Фигуристка отметила, что ей с юных лет хотелось жить в достойных условиях. Медведева рассказала, что в детстве у ее семьи были проблемы с финансами и с 14-15 лет у нее была цель поднять свой уровень жизни. «Я просто видела друзей своих, которые обвешиваются брендами. У меня не было этой возможности. А мне так хотелось! Но я при этом понимала, что мне сначала нужно обустроить новое жилье. Мне нужно, чтобы мама перестала работать, чтобы дома ремонт был приятнее», — поделилась спортсменка.

В 2021 году Медведева сообщила, что первые заработанные призовые деньги она потратила на обустройство жилья — ремонт и покупку техники для своей семьи. Спортсменка добавила, что, получив их, она осознала, ради чего тренировалась и работала.