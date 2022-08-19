Стилист раскрыла самые удачные сочетания цветов в одежде для женщин

Стилист Кубова: сочетание белого и бежевого цветов — одно из самых удачных для женщин

Российский стилист-имиджмейкер, дизайнер и основательница бренда Aesthetic Bows Милана Кубова раскрыла самые удачные для женщин сочетания цветов в одежде. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру».

По мнению эксперта, правильная комбинация оттенков в образе позволяет выглядеть «дороже». Так, беспроигрышным вариантом специалистка называет монохромные наряды (сформированные на основе одного цвета). «Белый — идеальный выбор для монохромного образа. Это самый аристократичный цвет, но одновременно и самый непрактичный: если вы в белом, то вести себя придется осторожно. Альтернативой может стать сочетание белого и бежевого — оно менее маркое», — предупредила она.

Вечной классикой Кубова назвала образы в черно-белой гамме, однако стилистка посоветовала избегать вещей офисного кроя и обращать внимание на оригинальные модели. Кроме того, популярность не утрачивает красный цвет, в частности, глубокий винный, бордовый, добавила она. В то же время актуальной является комбинация серого и оранжевого, которая смотрится необычно, поскольку ее применяют крайне редко.

«Знаю, что многие девушки любят яркость, и им порой сложно составить образ, который будет при этом выглядеть благородно, а не кричаще. В таких случаях советую использовать сочетания спокойного оттенка желтого с глубоким изумрудным, насыщенной фуксией или лавандовыми тонами», — порекомендовала дизайнер.

Ранее стилист Милана Кубова перечислила самые модные вещи на осень 2022 года. Эксперт отметила популярность брюк с заниженной посадкой, платьев и жакетов с объемными плечами, а также юбок в пол, которые вытесняют модели длины мини.