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Россиянкам перечислили самые модные вещи на осень 2022 года

Российский стилист Кубова заявила, что вернулся тренд на брюки с заниженной посадкой

Фото: Unsplash

Российский стилист-имиджмейкер и дизайнер бренда Aesthetic Bows Милана Кубова перечислила самые модные вещи на осень 2022 года. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 2 августа.

Эксперт отмечает популярность брюк с заниженной посадкой, тренд на которые вернулся из нулевых. Вместе с тем актуальными становятся силуэты 1980-х годов с характерными для моды данной эпохи объемными плечами. «Выбирайте лаконичные платья из струящихся тканей, жакеты прямого или полуприталенного кроя», — советует специалистка.

Дизайнер упомянула, что юбки в пол вытесняют менее практичные для холодной погоды модели длины мини. «Это универсальная находка: в них комфортно как летом, так и осенью или зимой. Они одинаково стильно смотрятся и с трикотажными топами, и с вязаными кардиганами», — объясняет Кубова.

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По словам стилистки, грядущей осенью следует носить яркие принты и цвета, в частности оттенок фуксии. «Фуксия органично смотрится как в монохромных образах, так и в сочетании с другими оттенками — мятным, алым. Ее можно использовать как акцент в спокойной гамме», — утверждает она.

В список актуальных материалов эксперт добавила кожу. «Кожаные вещи неожиданно вернулись в моду. Однако с оговоркой: никаких облегающих форм. Если платье из кожи, то свободное, слегка объемное. Если куртка — то массивная, с большим воротником. Если брюки — то широкие и прямые. Эксперименты с цветами не приветствуются, в этом сезоне дизайнеры за классику: черный, бордовый, кофейный и шоколадный», — поясняет она.

В июне стилист российского бренда Emka Владимир Казарян перечислил предметы гардероба, которые вышли из моды. По мнению эксперта, антитрендами являются джинсовые микрошорты, бандажные платья, а также босоножки на слишком высоких шпильках.

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Полина Гераскина
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