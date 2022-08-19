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69-я параллель

В российском городе преследование медведя полицейскими сняли на видео

В Норильске четыре экипажа полиции преследовали медведя и попали на видео

В Норильске погоня четырех экипажей полиции за медведем, вошедшим в город, попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Норильск фото / видео / события».

На кадрах, снятых очевидцами издалека, видно несколько полицейских машин, которые остановились на обочине, неподалеку от медведя.

«Сотрудниками ОМВД России по городу Норильску совместно с представителем Охотнадзора были предприняты необходимые меры, чтобы отогнать дикое животное обратно в среду обитания. Однако медведь проявил агрессию, создавая угрозу для окружающих», — цитирует KP.RU пресс-службу краевой полиции. После этого представитель Охотнадзора принял решение убить животное.

Ранее в Иркутской области медведь внезапно выбежал на дорогу и спровоцировал смертельную аварию. Столкновение произошло на федеральной трассе А-331 «Вилюй».

Никита Абрамов
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