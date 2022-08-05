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В России выбежавший на дорогу медведь спровоцировал смертельную аварию

В Иркутской области медведь выбежал на дорогу и спровоцировал смертельную аварию

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В Нижнеилимском районе медведь внезапно выбежал на дорогу и спровоцировал смертельную аварию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что столкновение произошло на федеральной трассе А-331 «Вилюй». По предварительным данным, иномарка Toyota Land Cruiser сбила хищника. От удара автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

42-летний водитель иномарки скончался на месте от полученных травм, мужчина, управляющий грузовиком, был доставлен в больницу. В результате ДТП погиб и медведь, тушу животного забрали сотрудники лесничества.

Сейчас сотрудники полиции начали устанавливать все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) неизвестные расстреляли медведя перед мужчиной, который хотел его покормить.

На кадрах в соцсетях видно, как после стрельбы мужчины садятся в машину и уезжают. По данным очевидцев, позднее они загрузили тушу медведя к себе в автомобиль и увезли ее.

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Анна Щербакова
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