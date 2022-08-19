Массовое нашествие насекомых на популярном курорте Европы напугало туристов

La Nazione сообщила о массовом нашествии мошкары на итальянском курорте Орбетелло

В популярном итальянском курортном городе на южном побережье Тосканы Орбетелло продолжается массовое нашествие мошкары. Об этом сообщает газета La Nazione.

Несмотря на усиливающуюся засуху и экстремальную жару, насекомые продолжают размножаться вдоль водных путей. Они доставляют большие неудобства местным домохозяйствам, магазинам, ресторанам и отпугивают туристов. Отмечается, что из-за атаки мошкары продажи туров на европейский курорт упали на 60 процентов.

Для решения проблемы власти Орбетелло призвали жителей не включать свет в домах в позднее время, чтобы не привлекать насекомых. Более того, муниципалитет города снова выпустил срочный приказ о запуске уже пятой кампании по дезинсекции.

Таким образом, жителям районов, в которых травят насекомых, рекомендовано держать двери и окна закрытыми в течение часа после окончания процедуры, не передвигаться пешком и на транспортных средствах в зонах, затронутых дезинсекцией, а также не сушить белье на улице.

Ранее в июле в Краснодарском крае произошло нашествие саранчи. В районной администрации сообщили, что была проведена химическая обработка обочин дорог и полей с сельскохозяйственными культурами.