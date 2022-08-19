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В Москве-реке ликвидировали очередное загрязнение

В Москве-реке ликвидировали второе загрязнение за месяц

Фото: телеграм-канал «Городское хозяйство Москвы»

В Москве-реке нейтрализовали очередное загрязнение, обнаруженное несколько часов назад в районе Автозаводского моста. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

О втором загрязнении столичного водоема за месяц стало известно в пятницу, 19 августа. Ликвидировать его удалось благодаря работе двух судов-нефтемусоросборщиков государственного унитарного предприятия «Мосводосток» — МС-1 и «Сетунь». В городской службе рассказали, что поверхность воды на участке от Крутицкой набережной до Автозаводского моста была обработана специальным нейтрализующим сорбентом.

«Завершили работы по ликвидации загрязнения на поверхности Москвы-реки в районе Автозаводского моста», — подписали публикацию в городской службе. Причина инцидента остается неизвестной.

В предыдущий раз загрязнение Москвы-реки обнаружили 8 августа в районе Крымского моста. По предварительным данным, площадь образовавшегося нефтяного разлива достигала около 4500 квадратных метров, нейтрализовать его удалось за несколько часов.

Полина Кислицына
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