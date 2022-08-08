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В Москве нейтрализовали нефтяной разлив

В Москве нейтрализовали нефтяной разлив в районе улицы Крымский Вал

Фото: телеграм-канал «Городское хозяйство Москвы»

В Москве нейтрализовали нефтяной разлив, обнаруженный несколько часов назад на поверхности Москвы-реки в районе улицы Крымский Вал. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Ликвидировать загрязнение удалось благодаря работе судов-нефтемусоросборщиков. «В работах были задействованы четыре специализированных судна коммунального флота ГУП "Мосводосток"», — отметили в городской службе. Поверхность воды обработали специальным сорбентом, который нейтрализовал нефтяное пятно.

По предварительным данным, площадь загрязнения на поверхности Москвы-реки в понедельник 8 августа достигала около 4500 квадратных метров. Его источник при этом остался неизвестен. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. Они пообещали выяснить обстоятельства произошедшего и проверить, соблюдались ли требования природоохранного законодательства.

РИА Новости со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщало, что инспекторы взяли пробы воды для того, чтобы провести анализ.

Полина Кислицына
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