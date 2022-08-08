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В Москве обнаружили нефтяное пятно

На поверхности Москвы-реки обнаружили масляное пятно

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

На поверхности Москвы-реки в районе улицы Крымский Вал обнаружили большое нефтяное пятно. Источник загрязнения неизвестен. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные прокуратуры столицы.

По предварительным данным, масляное пятно могло появиться от разлива нефтепродуктов. Площадь достигла около 4,5 тысячи квадратных метров. Вскоре межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

На данный момент на поверхности воды ведутся работы по устранению загрязнения. Правоохранительные органы пообещали выяснить обстоятельства произошедшего и проверить, соблюдались ли требования природоохранного законодательства.

В мае 2022 года нефтяное пятно неизвестного происхождения обнаружили на Оке во Владимирской области. Тогда специалисты начали работу над устранением последствий попадания нефтепродуктов в водоем между населенными пунктами Благовещенское и Кондраково.

Нина Ташевская
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