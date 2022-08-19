Школьница на мотоцикле протаранила окно дома в Ленобласти

В Выборге школьница на мотоцикле протаранила окно цокольного этажа дома

В Выборге школьница за рулем мотоцикла Suzuki протаранила окно цокольного этажа дома на улице Первомайской. Об этом сообщает ГИБДД по Выборгскому району Ленобласти на своей странице во «ВКонтакте».

По данным ведомства, пострадавшая 15-летняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В ведомстве подчеркнули, что у подростка не было прав на управление мотоциклом.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», в момент происшествия школьницу учил кататься на мотоцикле ее молодой человек. Авторы поста утверждают, что девочка перепутала газ и тормоз, что и привело к ДТП.

Ранее в Нижнем Новгороде школьницы на мотоцикле на полной скорости влетели в иномарку. На кадрах с моментом происшествия видно, как автомобиль Jaguar медленно разворачивается — в этот момент в его бок на большой скорости врезается мотоцикл.