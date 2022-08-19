Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Школьница на мотоцикле протаранила окно дома в Ленобласти

В Выборге школьница на мотоцикле протаранила окно цокольного этажа дома

Фото: страница ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району ЛО во «ВКонтакте»

В Выборге школьница за рулем мотоцикла Suzuki протаранила окно цокольного этажа дома на улице Первомайской. Об этом сообщает ГИБДД по Выборгскому району Ленобласти на своей странице во «ВКонтакте».

По данным ведомства, пострадавшая 15-летняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В ведомстве подчеркнули, что у подростка не было прав на управление мотоциклом.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», в момент происшествия школьницу учил кататься на мотоцикле ее молодой человек. Авторы поста утверждают, что девочка перепутала газ и тормоз, что и привело к ДТП.

Ранее в Нижнем Новгороде школьницы на мотоцикле на полной скорости влетели в иномарку. На кадрах с моментом происшествия видно, как автомобиль Jaguar медленно разворачивается — в этот момент в его бок на большой скорости врезается мотоцикл.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» остановят
Российский ветеран подал в суд на новосибирские прокуратуру и МВД
Плавающая на каяке туристка попала под мощный ураган и утонула на глазах мужа
В Британии предложили пожить в бывшей церкви
Троих россиян отдали под суд за производство 200 килограммов наркотиков
США захотели поставить Украине новые виды оружия
Путин заявил о необходимости развивающейся политической системы
Путин выразил уверенность во влиянии выборов на развитие демократии
Названы страны-наблюдатели в трибунале над наемниками в ДНР
В ДНР допустили смертную казнь для пятерых иностранных наемников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.