Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Тренер подсказал способ похудеть после отпуска в формате «все включено»

Тренер Шакула: похудеть после пляжного отпуска можно с помощью прыжков и приседаний

Фото: Trust Katsande / Unsplash

Похудеть после пляжного отпуска в формате «все включено» можно, если ходить по беговой дорожке, приседать и прыгать, рассказал тренер и менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Эдуард Шакула. Способ быстро сбросить лишние килограммы он подсказал в беседе с «Газетой.Ru».

Тренер объяснил, что после малоподвижного отдыха люди часто поправляются на три-четыре килограмма. Однако, по его словам, это не жировая ткань, а излишки воды. Избавиться от них можно с помощью кардионагрузок, которые к тому же помогут разогнать метаболизм. «Один-два раза в неделю активно шагайте на беговой дорожке или на эллипсе в течение 40-60 минут либо 30-40 минут после каждой силовой тренировки», — призвал Шакула.

Выполнять приседания в рамках экспресс-похудения стоит по четыре подхода по 10-15 повторений, считает тренер. «Это упражнение способствует укреплению мышц, но при этом является достаточно энергозатратным и позволяет эффективно сжигать калории», — разъяснил он.

И наконец, лимфодренажные прыжки по утрам разгонят лимфу и помогут снять отеки. «Встаньте прямо, слегка согните колени и совершайте мелкие прыжки, стараясь полностью опускаться на пятки», — описал упражнение фитнес-тренер, подчеркнув, что прыжки должны быть интенсивными, но невысокими. Достаточно, заключил он, совершить 100 прыжков или делать упражнение в течение минуты.

Материалы по теме:
«Нет такого понятия — идеальное тело» Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
«Нет такого понятия — идеальное тело»Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
1 апреля 2017
Тело как аномалия Социолог Надежда Нартова об одержимости идеей похудения среди молодежи
Тело как аномалияСоциолог Надежда Нартова об одержимости идеей похудения среди молодежи
19 сентября 2015

Ранее диетолог Татьяна Мещерякова прокомментировала желание запастись витаминами из фруктов на год вперед. Попытки россиян сделать это она назвала бесполезными и даже опасными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Макрон позвонил Путину
Россия увеличила экспорт нефти по морю вопреки санкциям
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках G20
Вероятность отключения смартфонов в России оценили
Эстонскому правительству пригрозили массовыми протестами
Токаев понадеялся на участие Путина в саммите СНГ
Российский сенатор публично отрекся от выступившей против СВО дочери
Умер британский актер Брюс Монтегю
Психиатр назвал способы поддержать себя во время обострений
Генсек ООН призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.