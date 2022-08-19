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Диетолог прокомментировала попытки запастись витаминами из фруктов на год вперед

Врач Мещерякова: запастись летом витаминами из фруктов на год нельзя

Фото: Shutterstock

Запастись летом витаминами из фруктов на год вперед не получится, рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Попытки россиян сделать это она назвала бесполезными и даже опасными в комментарии для «Ленты.ру».

По ее словам, в организме человека предусмотрены лишь незначительные «депо» для жирорастворимых витаминов (A, D, E и K), а остальные витамины накопить нельзя. «Более того, переедание фруктов и овощей может вызвать аллергические реакции, особенно у детей, а также нарушение деятельности кишечника (понос, вздутие живота и общий дискомфорт)», — предупредила она.

Также, продолжила Мещерякова, фруктозу в отличие от глюкозы организм человека накапливает в виде жира — в районе живота у мужчин и бедер у женщин. «По этой причине старайтесь есть поменьше очень сладких фруктов (виноград, спелые персики), отдавая предпочтение менее сладким (смородина, садовая клубника, зеленые яблоки и так далее)», — посоветовала она.

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Кроме того, Мещерякова назвала рекомендуемый объем фруктов и ягод: 200-300 граммов за прием и около 500 граммов за день.

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Александра Лисица
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