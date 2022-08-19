Патрушев заявил о попытках Запада организовать «цветные революции» в Казахстане

Патрушев сообщил о попытках организовать «цветные революции» в Казахстане и Узбекистане

Чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане в 2022 году стали результатом попыток западных стран организовать там «цветные революции». Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, основным инструментом продвижения «так называемой демократии по-американски» в настоящее время остаются цветные революции. Попытки представителей Запада спровоцировать их в наших странах наблюдаются на регулярной основе, добавил Патрушев.

Так расцениваются события, которые произошли в 2020 году в в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане, резюмировал секретарь Совбеза.