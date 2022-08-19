Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стали известны условия появления в России новой перестраховочной компании

Страховщики рассказали об условиях создания национальной перестраховочной компании

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Стали известны условия появления в России национальной перестраховочной компании, пишет РБК. О них рассказали ведущие участники страхового рынка.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Эллы Платоновой, страховые компании готовы участвовать в создании национального перестраховщика и финансировать его, но не больше, чем на 20 процентов.

«Мы опросили рынок по поводу возможности и готовности участия в создании такого конкурентного перестраховщика <...>. Небольшая готовность у большей массы, но определенные компании готовы поучаствовать в [создании] такой компании с определенными условиями. Все сошлись в том, что такая компания должна быть с уставным капиталом не менее 70 миллиардов рублей. При этом пополнение уставного капитала должно быть этапным — 15-20 процентов могло бы быть оплачено страховыми компаниями», — отметила Платонова, выступая на обсуждении доклада Центробанка «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях».

В России уже существует специализированная Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), принадлежащая ЦБ. При этом большинство страховщиков до недавнего времени пользовались услугами иностранных компаний, которые ушли с российского рынка из-за спецоперации на Украине. В результате РНПК оказалась в условиях нехватки ресурсов для перестрахования всех возможных рисков, особенно после запрета Евросоюза на страхование и перестрахование перевозок российской нефти по морю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» остановят
Депутат Госдумы призвал прекратить поставки электроэнергии в Эстонию
Швейцарский банк призвали одуматься
Психолог перечислила признаки излишней вовлеченности в работу
«Крылья Советов» потеряли очки в матче с новичком РПЛ
Названа стоимость самой дешевой квартиры в популярном курортном штате США
Созданы чернила для печати 3D-татуировок
Редчайший тигр растерзал фермера
На сотрудника российского изолятора возбудили дело за взятку игровой консолью
Россиянам перечислили виды упражнений до и после дачных работ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.