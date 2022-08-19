Российскую пенсионерку и ее сына заподозрили в похищении 33-летней женщины

Под Архангельском пенсионерка с сыном похитили его экс-сожительницу и попали под следствие

В Архангельской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя и его 65-летней матери, подозреваемых в похищении 33-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 июня в поселке Онежского района, пенсионерка с мужчиной напали на его экс-сожительницу и силой затащили в квартиру, где они когда-то жили вместе. Жертва пыталась сбежать, но фигурант избивал ее подручными предметами и угрожал убийством, а его мать закрыла входную дверь на навесной замок. Тогда потерпевшая захотела покинуть квартиру через окно, но пожилая женщина ударила ее палкой. Пострадавшая смогла выбраться из дома через другое окно, после чего обратилась в полицию.

Известно, что подозреваемый уехал из поселка, а его мать частично признала вину.

