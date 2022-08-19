В США рассказали об обреченных Европой на гибель сотнях тысяч людей

The Hill: приверженность Европы «зеленой» энергетике может привести к гибели людей зимой

Приверженность Европы «зеленой» энергетике в сочетании с ее безрассудным идеализмом может обречь на гибель сотни тысяч людей этой зимой. Такое мнение выразила в статье для издания The Hill обозреватель Кристин Тейт.

«Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту», — отмечает журналист.

По ее словам, «семена» энергокризиса в Европе были заложены много лет назад, но попытки заменить традиционную энергию экологичными источниками оказались «катастрофическими».

«Рабская приверженность "зеленой" политике в сочетании с глупым идеализмом будет стоить жизней этой зимой», — указала обозреватель. Она напомнила, что ежегодно по всей Европе около 200 тысяч человек становятся жертвами «избыточной зимней смертности».

По мнению журналиста, будущая зима в Европе послужит тревожным звонком для США. «Европейская оптимистичная, но в конечном счете бесплодная энергетическая политика создает то, что может стать крупнейшим энергетическим кризисом нашего времени», — заключила она.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ближайшие одну или две зимы Евросоюз должен быть готов провести без российского газа. Также замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс напомнил о важности альтернативной энергетики.