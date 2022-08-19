Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский решил ускорить приватизацию на Украине

Президент Украины Зеленский ускорил приватизацию госсобственности законом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине решили ускорить приватизацию государственной собственности. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщается на сайте Верховной Рады.

«Сегодня ночью президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который касается изменений в законодательство относительно ускорения приватизации для целей релокации предприятий и экономического восстановления», — сообщил депутат Рады Алексей Мовчан.

Он объяснил, что в стране множество заброшенных предприятий, которые хотят взять под контроль политики, силовики, чиновники и бандиты. По его словам, с подписанием закона объекты госсобственности перейдут в частные руки и «перестанут быть чьими-то кормушками».

Ранее стало известно, что Украина начнет приватизацию с хлебокомбинатов и спиртзаводов. Уже есть около 200 объектов, готовых к приватизации, рассказала исполняющая обязанности председателя Фонда госимущества Украины Ольга Батова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов «Азова» и «Айдара»
Генпрокуратура вернула в СКР дело убитого дочерями за насилие отца Хачатуряна
Обнаружено крупнейшее в Европе древнее сооружение
МИД назвал гарантию недопущения «второго Чернобыля» на Украине
Минобороны заявило о расстреле бойцами «Кракена» бежавших с поля боя солдат ВСУ
Зеленский решил ускорить приватизацию на Украине
Машков высказался об уезжающих из России
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Минобороны заявило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ под Харьковом
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и снарядов HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.