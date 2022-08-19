Зеленский решил ускорить приватизацию на Украине

Президент Украины Зеленский ускорил приватизацию госсобственности законом

На Украине решили ускорить приватизацию государственной собственности. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщается на сайте Верховной Рады.

«Сегодня ночью президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который касается изменений в законодательство относительно ускорения приватизации для целей релокации предприятий и экономического восстановления», — сообщил депутат Рады Алексей Мовчан.

Он объяснил, что в стране множество заброшенных предприятий, которые хотят взять под контроль политики, силовики, чиновники и бандиты. По его словам, с подписанием закона объекты госсобственности перейдут в частные руки и «перестанут быть чьими-то кормушками».

Ранее стало известно, что Украина начнет приватизацию с хлебокомбинатов и спиртзаводов. Уже есть около 200 объектов, готовых к приватизации, рассказала исполняющая обязанности председателя Фонда госимущества Украины Ольга Батова.