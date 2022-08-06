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Украина начнет приватизацию с хлебокомбинатов и спиртзаводов

Фонд госимущества Украины: приватизация в стране начнется с хлебокомбинатов и спиртзаводов

Фото: Shutterstock

Новый процесс приватизации на Украине, который запланировали на сентябрь, начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов. Об этом в субботу, 6 августа, сообщила исполняющая обязанности председателя Фонда госимущества Украины Ольга Батова, передает ТАСС.

По ее мнению, сейчас важно начать приватизацию предприятий с хлебокомбинатов и спиртовых заводов, а также тех организаций, которые будут помогать стране в решении проблем с зерном и зерновыми хранилищами.

Уже есть около 200 объектов, готовых к приватизации, сказала Батова. Уточняется, что все они расположены на Западной Украине и в тех регионах, где нет активных боевых действий. Батова заключила, что «эти предприятия интересны для релокации бизнеса».

В конце июля правительство Украины подготовило перечень из 420 госпредприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы.

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Варвара Кошечкина
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