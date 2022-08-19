Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

ГУ МЧС России: на участке от Магри до села Веселое в Сочи возможно образование смерчей

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о возможном формировании смерчей над Черным морем. О надвигающейся опасности россиян предупредили на сайте ведомства.

Образование вихрей возможно в пятницу, 19 августа, на участке от Магри в Лазаревском районе до села Веселое в Адлерском районе Сочи.

В случае возникновения и выхода смерча на сушу местным жителям и туристам порекомендовали остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла спасатели посоветовали использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

«Если вы находитесь на открытой местности — немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле», — говорится в сообщении.

Ранее в Сочи очевидцы сняли на видео момент на пляже «Огонек», как отдыхающие вытащили из моря плавающего в шторм ребенка. Сообщается, что мальчик пришел на пляж вместе с матерью, которая отпустила его купаться во время непогоды.