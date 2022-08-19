Спецслужбы ФРГ заявили об усилиях России по расколу немецкого общества

Handelsblatt: спецслужбы Германии опасаются российских фейков о дефиците газа и росте цен

Россия принимает усилия по расколу немецкого общества, распространяя среди граждан Германии фейки о дефиците газа и росте цен на продукты. Спецслужбы страны опасаются увеличения российского влияния. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томас Хальденванг, сообщает газета Handelsblatt.

По словам шефа немецких спецслужб, «российские агенты посредством целенаправленного распространения дезинформации» распространяют фейки, чтобы распространить панику среди немцев, настроить их против действующих властей и «вбить клин в немецкое общество».

«Проблема усугубляется еще и тем, что Россия использует такие инструменты, как кибератаки и дезинформация, в качестве гибридных инструментов, призванных расколоть германское общество», — рассказал шеф разведки. По его словам, угроза внутренней стабильности ФРГ также исходит от правых и левых экстремистов, сторонников конспирологических теорий и нацистской идеологии.

Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энерго- и газоснабжением ФРГ выступил за запуск газопровода «Северный поток-2».