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Назван срок строительства в Крыму мусорных заводов за миллиарды рублей

Глава РЭО Буцаев: мусорные заводы за 8,3 млрд рублей в Крыму начнут строить в 2022 году

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мусорные заводы в Крыму за 8,3 миллиарда рублей начнут строить уже в 2022 году. Такой срок назвал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, сообщает телеканал «360».

Речь идет о трех предприятиях по переработке отходов, которые планируют создать за счет средств федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». «Общая мощность трех заводов будет составлять 860 тысяч тонн в год, а объем инвестиций — 8,3 миллиарда рублей», — уточнил Буцаев.

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По словам главы РЭО, доля отечественного оборудования на новых предприятиях превысит 80 процентов. Кроме того, возведенные объекты позволят создать в регионе более 1000 рабочих мест. Отмечается, что сейчас завершается разработка проектно-сметной документации по всем объектам.

Как уточнил Буцаев, в 2022 году начнется строительство комплексов в двух районах. Начать создание еще одного объекта запланировано на первую половину 2023-го. Однако все три предприятия собираются ввести в эксплуатацию в 2024-м. В РЭО пояснили, что создание объектов позволит выполнить показатели нацпроекта по обработке 100 процентов твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся на территории региона, по утилизации — значительно перевыполнить показатель в 50 процентов.

Ранее РЭО решил вложить дополнительные 884 миллиона рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика, который будет располагаться в экотехнопарке «Восток» рядом с подмосковным Егорьевском. По оценкам Дениса Буцаева, в целом проект обойдется в 9,9 миллиарда рублей.

Нина Ташевская
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