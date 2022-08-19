Учительницу арестовали за секс с учеником и домогательства к ученице

The Chronicle: в Калифорнии учительницу задержали за домогательства и секс со школьником

В американском штате Калифорния учительницу арестовали за сексуальные домогательства к двоим школьникам разного пола. Об этом сообщает The Chronicle.

40-летняя Берта Адриана Черна была задержана и помещена в тюрьму округа Ориндж 14 августа. Женщину обвиняют в одном случае сексуального домогательства и двух случаях спаивания несовершеннолетнего.

Согласно судебным документам, Берта Черна и ее муж Джон Черна были уволены из школы в штате Вашингтон по итогам проверки, проведенной после жалобы одной из учениц. Девочка утверждала, что пара напоила ее алкоголем и пыталась вовлечь в сексуальные отношения с мужчиной. В ходе расследования детективы вышли на бывшего ученика той же школы, который заявил, что учительница дважды занималась с ним сексом, когда ему было 17 лет.

После этого женщина, которая успела переехать из Вашингтона в Калифорнию, была арестована. Против мужа учительницы пока не выдвинуто уголовных обвинений. Ученица, которая обвинила Черна в спаивании, подала иск на 500 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей) против школьного округа, где подверглась домогательствам.

Берта Черна находится под стражей в штате Калифорния. Ей назначен залог в размере 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей). Следующее заседание суда пройдет 23 августа. Пока неизвестно, запросит ли женщина экстрадицию в Вашингтон или предпочтет предстать перед судом в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что 42-летнюю помощницу учителя Шондру Картрайт из США арестовали за секс с учеником. По данным следствия, женщина два года состояла в интимных отношениях с подростком.