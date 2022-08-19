Раскрыты секреты экономии британцев

Жительница Британии Ольга заявила о толпах людей в секонд-хендах

Традиционно в Великобритании посуду моют в специальном тазике в раковине со всеми средствами и после даже не ополаскивают ее, рассказала жительница Маркет Дрэйтона, автор блога «Жизнь в Англии» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Ольга Шевченко. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась и другими секретами экономии британцев на фоне роста цен.

Коммунальный услуги

Официальный показатель инфляции в Великобритании по итогам июля побил рекорд прошлого века и составил 10,1 процента в годовом выражении. По сравнению с июнем потребительские цены выросли на 0,7 процента. Нынешний результат стал самым высоким с 1982 года.

Коммуналка дико выросла в цене Ольга Шевченко жительница Британии

«Мы стараемся не пользоваться горячей водой по возможности. Летом не сложно помыть руки или посуду холодной водой. Так же муж оплачивает сверх сумму за коммуналку, как такой аванс на зиму, чтобы потом было легче. К счастью, холодная вода в нашем доме не имеет счетчик, и мы можем спокойно поливать растения в саду», — рассказала Ольга Шевченко.

Продукты в мешках

Жительница Британии сообщила, что у местных жителей популярны магазины, где продукты можно покупать целыми мешками. «Мы так закупились продуктами, которые долго хранятся, впрок», — добавила она.

Ольга Шевченко отметила, что у британцев популярно все, что можно приобрести по скидкам. «Например, тут есть очень чарити шопы, по-нашему секонд-хенд, где не только одежда, но и все на свете. Люди толпами ходят туда. Никто не брезгует давать вещам и десятую жизнь. Еще есть уличные барахолки, куда люди привозят вещи на своих машинах — огромные ряды всего на свете. Мы стараемся ездить на такие. Постоянно там что-то покупаем для дома или творчества», — описала она.

Вообще, тут всегда у людей режим экономии, потому что и до повышения цены кусались. Несмотря на высокие зарплаты в перерасчете на рубли, на деле жизнь тут очень дорогая и не остается свободных денег. Потому все без исключения всячески стараются экономить Ольга Шевченко жительница Британии

В начале августа Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 1,75 процента, что стало первым подобным действием с 1995 года.