Жительница Британии заявила о превращении Лондона в город забастовок

Жительница Британии Елена заявила, что Лондон превратился в город забастовок

В последнее время Лондон превратился в город забастовок, рассказала жительница Британии Елена. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины протестов.

Все это из-за низких зарплат. Протестуют профессора в университетах, работники общественного транспорта и так далее Елена жительница Лондона

Жительница Лондона отметила, что низкие заработные платы стали наиболее остро ощущаться в условиях инфляции и роста цен на коммунальные услуги. Она добавила, что цены на электричество в Великобритании поднялись примерно на 20 процентов.

«Думаю, повышение цены на электричество сильно заметно для людей с зарплатой на уровне прожиточного минимума», — подытожила Елена.

Инфляция в Великобритании

Ранее стало известно, что официальный показатель инфляции в Великобритании по итогам июля побил рекорд прошлого века и составил 10,1 процента в годовом выражении. По сравнению с июнем потребительские цены выросли на 0,7 процента. Нынешний результат стал самым высоким с 1982 года.

При этом экономисты прогнозировали рост инфляции до 9,8 процента. Специалисты отмечают, что рост цен особенно чувствителен в условиях продолжающегося в стране кризиса стоимости жизни, и ожидают дальнейшего снижения реальных доходов домохозяйств.

Продовольственная инфляция оказалась еще выше и составила 12,3 процента в годовом выражении, что является самым высоким показателем с марта 1981-го.