Экс-сотрудника Верховной Рады заподозрили в госизмене

СБУ заподозрила бывшего сотрудника аппарата Верховной Рады в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в госизмене экс-сотрудника аппарата Верховной Рады. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко в своем Telegram-канале.

По его словам, контрразведка службы безопасности разоблачила факт вербовки российскими спецслужбами бывшего работника подразделения обеспечения управления делами аппарата Рады.

«Он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах», — сообщает Дехтяренко.

По информации СБУ, подозреваемый должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров. Однако, как сообщил Дехтяренко, все поставленные задачи не были выполнены, так как мужчина уволился из Рады.

Ранее в Краснодаре сотрудники ФСБ задержали за шпионаж агента СБУ с позывным Арчи, который за деньги передавал сведения за рубеж. В отношении мужчины возбудили дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.